Die Stadtgemeinde Villach hat am Freitag die Verkehrsbehinderungen und Sperren bekannt gegeben, die in den nächsten Tagen auf die Autofahrer zukommen. Mehrere Straßen sind davon betroffen:

Wegen der Durchführung von Kranhebearbeiten entlang des Objektes Pogöriacher Straße 22/Fellacher Waldweg ist der Fellacher Waldweg in der Zeit von 18. bis 29. Juni jeweils von 7 Uhr bis 17 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Wegen Fugensanierungsarbeiten kann es von 16. Juni bis 10. Juli zwischen 5 und 7 Uhr sowie 18.30 und 21 Uhr auf folgenden Straßen zu Verkehrsbehinderungen kommen: B 83 Kärntner Straße (Kilometer 348,4 bis 349,2), B 84 Faakersee Straße Kilometer (1 bis 1,9 und 4,3 bis 4,9) sowie B 86 Villacher Straße (Kilometer 4,8 bis 5,0). Sonntags sind dort in der Zeit von 5 Uhr bis 21 Uhr Verkehrsbehinderungen möglich.

Wegen der Durchführung von Sanierungsarbeiten für die Kelag Fernwärme kommt es in der Zeit von 18. Juni bis 13. Juli entlang der Leopold-Hrazdil-Straße auf Höhe der Objekte Nr. 1 und Nr. 7 zu Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund der Durchführung von Reparaturarbeiten an der Kabeltrasse und Anbringung von Höhenkontrollbalken entlang des Tschinowitscher Weg (Höhe Unterführung B 83 Kärntner Straße) kommt es am 19. und 20. Juni jeweils in der Zeit von 8 Uhr bis 15 Uhr zu Behinderungen im Straßenverkehr.

Aufgrund von Sanierungsarbeiten der Lärmschutzmauer entlang der B 86 Villacher Straße auf Höhe km 1,95 (Pogöriacher Straße) kann es vom 18. bis 22. Juni zu zähem Verkehr kommen.

Auf Höhe des Objektes Adalbert-Stifter-Straße 23 wird eine neue Einfriedungsmauer errichtet. Deshalb kann es dort von 18. Juni bis 6. Juli zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Wegen der Durchführung von Belagserneuerungsarbeiten entlang der Triglavstraße ab Höhe Nr. 20 (Zufahrt Auto Mayerhofer) bis Nr. 48 (Kreuzungsbereich Triglavstraße / Richtstraße) kommt es in der Zeit von 18. Juni bis 28. Juli zu Verkehrsbehinderungen entlang der Triglavstraße. Die Bauphasen sind auf zwei Termine aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt ab der Zufahrt zu Autohaus Mayerhofer bis Kreuzungsbereich Ackerweg wird von 18. Juni bis 7. Juli für den fließenden Verkehr gesperrt. Eine Vollsperre gibt es am 30. Juni. Der zweite Bauabschnitt (ab Kreuzungsbereich Ackerweg/Triglavstraße bis Richtstraße/Triglavstraße) wird von 1. bis 28. Juli gesperrt. Eine Vollsperre wegen Asphaltierungsarbeiten gibt es in diesem Bereich am 14. Juli.