Wolken und Sonne bestimmen das Wetter in Villach am Freitag. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 20 und 25 Grad. Besonders nachmittags wird es zumeist überall sonnig.

© Traussnig

Ein Hochausläufer beschert uns am Freitag zumeist recht angenehmen Frühsommerwetter. Rund um Villach gibt es zwar tagsüber einige Wolken, auf den Bergen ist am Nachmittag aber mit Sonnenschein zu rechnen. Mit der zu dieser Jahreszeit besonders intensiven Sonneneinstrahlung wird es in den Nachmittagsstunden recht warm. Die Temperaturen steigen auf Werte nahe 25 Grad.