Mit dem Spiel Russland gegen Saudi Arabien beginnt heute die Fußball-WM in Russland. Im Villacher Parkhotel und beim Camping Arneitz am Faaker See sind Fußball-Fans beim Public Viewing live dabei.

Das russische WM-Team bestreitet in Moskau das Eröffnungsspiel. Gegner ist Saudi Arabien © Apa

Gastgeber Russland gegen Saudi Arabien lautet heute (17 Uhr) das Eröffnungsspiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Während in Moskau im Luschniki-Stadion 80.000 Fans live vor Ort sind, gibt es auch in Villach die Möglichkeit das Spektakel in gemeinschaftlicher WM-Atmosphäre zu verfolgen. Und zwar in den Sälen des Parkhotels. Der Countdown zum Eröffnungsspiel startet um 15.30 Uhr.