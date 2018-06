Morgen, Samstag, findet in Feld am See der Bezirksleistungsbewerb der Freiwilligen Feuerwehren Villach-Land statt. 37 Teams stehen am Start.

Beim Leistungsbewerb der Bezirksfeuerwehren sind Höchstleistungen garantiert © Martin Sticker

Welche sportlichen und technischen Höchstleistungen die Feuerwehren erbringen können, wurde von den Kameraden bei der Feuerwehr-Olympiade in Villach im Vorjahr eindrucksvoll demonstriert.

Auch wenn die Disziplinen beim Bezirks-Leistungsbewerb etwas andere sind, wird den vielen Zuschauern morgen in Feld am See Außergewöhnliches geboten. Dort messen sich ab 9 Uhr 22 Bezirks-Feuerwehren mit 37 Bewerbsgruppen. Darunter auch Gäste aus Niederösterreich und der Steiermark – also rund 350 Feuerwehrleute.