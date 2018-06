Mehrere Projekte im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich werden aktuell am Wörthersee realisiert. Baustopp für Kernzentren rund um den See wird gefordert.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So wird das neue Wohn- projekt in Auen aussehen © (c) KK/Grand Immobilien

Die türkise Farbe des Wörthersees übt auf private Bauträger weiterhin eine ungebrochene Anziehungskraft aus. Allein in diesem Jahr werden in den Seegemeinden Wohnprojekte im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich realisiert. In Auen etwa baut Grand Immobilien aktuell 45 Wohneinheiten um 17 Millionen Euro. In Techelsberg plant das Unternehmen Seevillen im Gesamtwert von 22 Millionen. Mitte September baut die „Seeblick Velden Projektentwicklungs GmbH“ laut Homepage im Josef-Friedrich-Perkonig-Weg ein Mehrparteienhaus, in der Veldener Ortschaft Kranzlhofen investiert ein Wiener Bauträger in eine Wohnanlage mit 14 Wohneinheiten und vier Bungalows. „Die Nachfrage nach Seeimmobilien ist ungebrochen groß“, sagt Doris Scarpatetti-Matheis, Geschäftsführerin von Wörthersee Immobilien.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.