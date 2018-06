Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die FF Velden konnte den Brand löschen © FF Velden

Vor einem Wohnhaus in Velden kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand. Ein dort abgestellter Sportwagen war kurz nach Mitternacht in Flammen aufgegangen. Mit Hilfe von drei Handfeuerlöschern konnte der Brand vorerst eingedämmt werden. Der Freiwilligen Feuerwehr Velden, die mit vier Fahrzeugen und 19 Mann anrückte, gelang es schließlich, den Brand zu löschen. Die Brandursache und die Höhe des entstandenen Sachschadens sind derzeit noch nicht bekannt. Personen waren nicht in Gefahr.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Velden Foto © FF Velden

Einsatz in Velden Foto © FF Velden