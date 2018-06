Facebook

Die Sieger des Malwettbewerbs mit Kommandant Harald Geissler © kk/Privat

Für ein actionreiches Programm sorgte die Hauptfeuerwache Villach (Kommandant Harald Geissler) beim Wassererlebnistag am Silbersee. Für die Organisation zeichneten Martin Regenfelder, Erich Wagner und Larissa Kohlweihs verantwortlich. Die Wasserrettung, die Pioniere sowie die FF St. Niklas und St. Ulrich unterstützten den spannenden Tag. Mutige Gäste konnten sich am Kistenklettern beweisen, Feuerwehrautos wurden aus Papier gebastelt, es gab einen Malwettbewerb. Bootsfahrten mit den Einsatzbooten auf der Drau wurde von „Jung und Alt“ mit Freude angenommen. Weiters konnten auch Geräte zur Ölwehrbekämpfung der Feuerwehr hautnah im Einsatz beobachtet werden. Spektakuläre Vorführungen mit dem Booten und der Taucheinsatzgruppe auf der Drau und am Silbersee waren die Höhepunkte des Tages. "An mehreren Stationen konnten sich die Gäste an Löschübungen beteiligen und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen", erzählt Brandmeister Martin Regenfelder. Auch die Mitglieder der Feuerwehrjugend waren voll im Einsatz.