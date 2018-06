Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Kinder der Volksschule Khevenhüller begeisterten mit Theaterstück, in dem es ums harmonische Miteinander geht.

© (c) Hannes Pacheiner

Mit der Aufführung ihres Theaterstücks „Hey Du“ am Montagabend im Saal der Musikschule begeisterten die Kinder der Volksschule Khevenhüller Lehrer und Eltern gleichermaßen. Die Nachwuchs-Darsteller waren mit derartigen Enthusiasmus und Engagement auf der Bühne, dass auch Abdelylah Lahmar, der das Stück geschrieben hatte, strahlte. Beeindruckend war auch der Chor unter der Leitung von Eva Mörtl und Marco Klemmer. Das Stück wurde über das Bundesministeriums-Projekt „Kultur Connected“ in Partnerschaft mit dem mobilen interkulturellen Team, dem Lahmar als Dolmetscher und Pädagoge angehört, gefördert. Seine Geschichte handelt von Kindern, die in eine andere Welt reisen, wo es Wörter wie „Krieg“, „Angst“ und „Schmerz“ nicht mehr gibt, auch die Hautfarbe zählt nicht. Untermalt wurde das Stück mit Tänzen und Musik aus verschiedenen Kulturen. Stolz auf die Aufführung war freilich die Direktorin Gerlinde Kranner, im Publikum klatschten Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, der Präsident des Landesschulrates Rudolf Altersberger und Schwester Andreas Weissenbacher mit. Klicken Sie sich durch die Fotos

