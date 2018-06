Schokoladige Köstlichkeiten der ungarischen Traditions-Manufaktur Stühmer gibt es ab sofort in der Villacher Postgasse. Die Produktpalette reicht von zart-bitter bis fruchtig.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bela Rosskopf bietet neuerdings feine Schokolade in Villach an © kk

Süße Verführungen aus Ungarn gibt es jetzt neu in der Villacher Innenstadt. In der Postgasse 3 bietet Bela Rosskopf original Stühmer-Schokolade aus Ungarn. Die Schokoladenmanufaktur Stühmer wurde im Jahre

1868 in Budapest gegründet, einst zählte man sogar zu den k&k Hoflieferanten.

Die Produkte des traditionsreichen Schokoladen-Herstellers aus Ungarn gibt es jetzt für alle Naschkatzen – erstmals in Österreich – in Villach. „Wir bieten alle Sorten und Varianten von Stühmer-Schokolade an, von dunkler zart-bitter Schokolade bis hin zu Schoko mit Früchten und Marzipan oder besondere Schokowürfel", betont Rosskopf.

Weiters im Sortiment: Bio-Schokolade und Schokolade ohne Zuckerzusatz. Stolz ist er auf die aktuelle Sissy-Kollektion. Wie diese schmeckt? ,,Von süß bis zart-bitter, aber auf jeden Fall besonders", sagt der „Schokoladen"-Chef. Schon in den kommenden Wochen will er auch 10 bis 15 Sorten Eis im Glas anbieten.