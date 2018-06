Gudrun Kofler hat sich mit dem „Bluesiana“ in Velden einen Namen gemacht. Am Samstag ist wieder ein Konzert.

Gudrun Kofler mit Ex-Guns N’ Roses-Gitarrist Gilby Clarke in ihrem „Wohnzimmer“ © Peter Kleinrath

In der Rock-, Blues- und Jazz-Szene kennt man das „Bluesiana“ in Velden. Seit 1986 holt die Chefin des Rock-Cafe’s, Gudrun Kofler, internationale Stars in den ehemaligen Kegel-Keller-Kofler nach Velden. Sämtliche Begleitmusiker der Rolling Stones waren dort, fast alle Mitglieder von Whitesnake standen schon mehrmals auf der „Bluesiana“-Bühne. Billy Sheehan und Eric Martin (beide von Mr. Big), die US-Rocker von The Dead Daisies, Songcontest-Legende Johnny Logan und Gilby Clarke von Guns N’ Roses.