Die Schüler der Expositur Einöde haben ihr erstes Schuljahr in der VS Treffen fast hinter sich. Altes Schulgebäude wird nicht verkauft.

Seit einem Jahr in Treffen: Vivien, Lena, Lea (vorne) sowie Moritz, Sarah, Barbara, Jamie und Lilli © Manfred Schusser

Im Jahr 2014 stellte das Land Kärnten sein neues Schulstandortkonzept vor. Regionale Bildungszentren wurden ausgebaut, über 20 Exposituren seitdem geschlossen. Auch die Expositur Einöde in der Gemeinde Treffen war betroffen, seit 7. Juli 2017 stehen die Klassen leer. Was anfangs mit Protestmärschen und Hinauszögern der Schließung begleitet war, hat nun ein gutes Ende gefunden. Die verbliebenen Kinder, zwölf an der Zahl, besuchen seit dem Schuljahr 2017/2018 die Volksschule Treffen, ein Kind wechselte in die Volksschule der Gemeinde Sattendorf.