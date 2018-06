Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Verkehrsbefragung dient dem geplanten Vollanschluss der Autobahn in Wernberg © Jandl

Seit vielen Jahren ist der Autobahn-Vollanschluss in Wernberg im Gespräch. Seit dem Beschluss der Landesregierung im vergangenen Herbst stehen die Ampeln für das 10-Millionen-Projekt auf Grün. Mittlerweile wurde das Villacher Ingeneursbüro Kronawetter von der Asfinag mit der Planung beauftragt.

Und derzeit ist der Vollanschluss auch Befragungsthema. Nahe den Auf- und Abfahrten Ossiacher See, Faaker See, Velden West und St. Niklas sowie an der B83 auf Höhe der Autobahnmeisterei Zauchen wird noch bis Donnerstag (jeweils von 6 bis 20 Uhr) der Verkehr statistisch erhoben. In diesen Bereichen ist während der Befragungszeiten mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Laut Asfinag geht es um die Erhebung der Verkehrsfrequenzen. Kurt Fallast, dessen Verkehrsplanugsbüro "Planum" mit der Umfrage beauftragt wurde, präzisiert: "Es geht darum den Verkehr, der von einem Ausbau betroffen ist, zu erfassen. So können die aus dem Vollausbau zu erwartenden Verkehrsverlagerungen festgestellt werden. Nur ein Beispiel für eine Straße, die entlastet werden würde, ist die Ossiacher Zeile."

Daraus können wir auch Rückschlüsse auf Umweltbelastungen wie Lärm und Abgase ziehen", so Fallast. Er bittet die Verkehrsteilnehmer um Mitarbeit und Verständnis für etwaige Verkehrsbehinderungen.

Wernbergs Bürgermeister Franz Zwölbar (SPÖ): "Der Vollanschluss ist derzeit erfreulicherweise auf Schiene." Demnach sollen die Planungen bis 2019/20 abgeschlossen sein. Die bauliche Umsetzung soll 2021/22 folgen. Eine weitere Gesprächsrunde von Asfinag, Straßenbauabteilung des Landes, der Gemeinde Wernberg und dem Planungsbüro ist demnächst geplant.

Die Gesamtkosten für das Projekt übernehmen Land und Asfinag, wobei das Land vier Millionen und die Asfinag rund sechs Millionen Euro übernehmen würden. Im Beitrag des Landes sind auch jene Mittel enthalten, die die Gemeinden Wernberg, Velden, Rosegg und Villach aufbringen - rund 600.000 Euro.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.