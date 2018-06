Facebook

Erhebung des Amphibienbestandes im neuen Teich durch Naturpark Mitarbeiter © KK/Naturpark Dobratsch

Es rührt sich bereits etwas im neuen Speicherteich im Bereich der Rosstratte. Naturparkmitarbeiter konnten bei einer Erhebung zahlreiche Kaulquappen des Grasfrosches und einige Bergmolche nachweisen. Sie haben den Weg selbst in den Teich gefunden. „Da einige Kleingewässer am Dobratsch durch die geänderten Niederschlagsverhältnisse in den letzten Jahren immer weniger bis kaum mehr ganzjährig wasserführend sind, ist dieses Gewässer ein wichtiger Lebensraum“, sagt Naturpark-Manager Robert Heuberger. Der Arge Naturschutz begleitet das Projekt mit seiner Expertise.

Der Speicherteich wurde übrigens von der Almgemeinschaft Villacher Alpe errichtet, um das Weidevieh besser versorgen zu können.