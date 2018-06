Facebook

Die längeren Öffnungs- zeiten sollen zum Einkauf animieren © (c) J�rgen Fuchs (J�rgen Fuchs)

Seit Wochen wird in Villach am Konzept getüftelt, das die Innenstadt für Konsumenten attraktiver erscheinen lassen soll. Drei Einzelunternehmer überlegten zuvor öffentlich, an heißen Sommertagen zu Mittag zu schließen, dafür am Abend länger für Kunden da zu sein. Aus dieser Idee entstand eine rege Diskussion, in die auch Stadtmarketing, Tourismusverband und Wirtschaftskammer einstimmten. „Es muss jedenfalls eine kritische Masse an Unternehmern mitmachen, damit es wahrgenommen wird“, sagt Gerhard Angerer, Chef des Stadtmarketings, dessen Team alle 480 Betriebe kontaktiert hat.

Am Montag gab es nun ein Treffen aller interessierten Unternehmer, um die Idee der Villacher Shopping-Nächte zu konkretisieren. Aus angedachten fünf wurden jetzt drei Sommernächte fixiert – am 18. Juli, 22. August und 19. September soll der Einkauf in Villach bis 21 Uhr dauern. Noch bis 20. Juni wollen die Unternehmer selbst weitere Betriebe zum Mitmachen auffordern. „Mindestens 80 Betriebe müssen es sein, damit wir eine erfolgreiche Shopping-Nacht haben“, sagt Angerer, der ein „gutes Gefühl“ hat. Der Tourismusverband hat zugesagt, die Shuttlebusse vom See in die Stadt entsprechend neu zu takten – vorausgesetzt es nehmen genug Geschäfte teil. Immerhin gibt es im Sommer rund 900.000 Nächtigungen in der Region rund um Villach. Am 15. Juni startet außerdem ein neues Service, um Einkaufen in der Stadt zum Erlebnis zu machen: Der „City-Bote“ wird Sackerln per E-Lastenrad zum Auto oder zu einer Adresse liefern.

