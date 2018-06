Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Unglück auf der Tauernautobahn beim Oswaldibergtunnel in Villach. Lenkerin fuhr mit Auto gegen Tunnelwand und verstarb.

Eine Lenkerin kam ums Leben © KLZ

Eine Frau kam am Montagnachmittag auf der Tauernautobahn ums Leben. Das bestätigt die Polizei. Die Lenkerin war in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Sie geriet mit ihrem Auto ins Schleudern. In weiterer Folge stieß sie mit ihrem Fahrzeug gegen die Tunnelwand des Oswaldibergtunnels.