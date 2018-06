Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Bub, der im Faaker See ertrunken ist, dürfte von Strömung mitgerissen worden sein. Anrainer erzählen von "Ablauf wie in Katastrophenfilm".

Faaker See

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In den Abendstunden wurde das Kind aus acht Metern Tiefe geborgen © KK/FF Latschach

Heute, am Tag nach der Tragödie am Faaker See, blieb das Eingangstor des Strandbades Sandbank verschlossen. Der Schock nach dem tödlichen Unfall eines Sechsjährigen sitzt zu tief.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.