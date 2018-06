Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Wegen Revisionsarbeiten ist die Kärnten-Therme in Villach ab sofort bis 24. Juli gesperrt. Vorbereitungsarbeiten für neue Außensauna starten parallel.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Bademeister beim Kärchern des Wasserspielplatzes © KK/Privat

"Wir sind dann mal in Revision. Die Arbeiten haben bereits begonnen..", das verkündete heute, Montag, die Kärnten-Therme in Villach. Dabei handelt es sich um die jährlich vorgeschriebene Revision, die zur Erneuerung der Therme in kleineren Bereichen genutzt wird.