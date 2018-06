Facebook

RK 1 flog den unterkühlten Buben ins Klinikum Klagenfurt © ARA Flugrettung

Großeinsatz am Sonntagnachmittag: Am und im Faaker See suchten Wasserretter und auch der Polizeihubschrauber FLIR und der Rotkreuz-Helikopter RK 1 nach einem sechsjährigen Buben. "Es gab eine Vermisstenmeldung", sagt Michael Siter, der Leiter der Einsatzstelle Faaker See der Österreichischen Wasserrettung.

