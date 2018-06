Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Polizeihubschrauber FLIR ist im Einsatz © Polizei

Großeinsatz am Sonntagnachmittag: Am und im Faaker See suchen Wasserretter und auch der Polizeihubschrauber FLIR nach einem vierjährigen Kind. "Es gibt eine Vermisstenmeldung", sagt Michael Siter, der Leiter der Einsatzstelle Faaker See der Österreichischen Wasserrettung. "Wir waren schon mit den Booten vor Ort", sagt Siter, der, wie alle, hofft, dass das Kind nur irgendwohin gelaufen ist. Gesucht werde im Bereich Strandbad Faak und Sandbank.