© APA/Pfarrhofer

Besonders dreist sind Diebe in Villach-Drobollach in der Nacht von Freitag auf Samstag vorgegangen. Während Urlauber in ihren Hotelzimmern beziehungsweise in einem Wohnwagen schliefen, stahlen sie Schmuck und Bargeld.