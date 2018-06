Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Nathaly und Thomas Rettl, der zeitgleich seinen Geburtstag feierte © (c) Oskar Hoeher (Oskar Hoeher)

Auch wenn es beim Jubiläumsfest eine Profi-Show auf dem Laufsteg gab, die eigentliche Schau fand im und rund ums Parkhotel statt. Gut 800 Gäste feierten mit der Traditionsschneiderei Rettl stilecht in der Mode des Hauses gewandet – und mit Chef Thomas Rettl auch noch dessen eigenen Geburtstag. Dieser trug natürlich den neuen Jubiläumskilt mit Familienwappen, Gattin Nathaly freute sich über „eine Woche Wahnsinn“. Vor der Tür spielten die „Pipeliners“ Maggie Jeschofnig, Birgit Zobal und Verena Hartlieb, die Bürgergarde empfing die Besucher. Am weitesten angereist war wohl Bill Sinclair, Destillerie-Chef aus Schottland, direkt aus der Parlamentssitzung in Triest kam Stefano Mazzolini, Anneliese und Günther Gerdenitsch gar nur für ein paar Feierstunden aus Salzburg.

