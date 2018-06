Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Ein Mix aus Sonne und Wolken bildet sich am Samstag rund um Villach. Die Temperaturen bewegen sich um 27 Grad. Einzelne Regenschauer können auch heftiger ausfallen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© AP

Am Samstag ändert sich wenig an der Großwetterlage rund um Villach. Die Wolken lockern besonders in den Vormittagsstunden etwas auf und es wird sonnig. Immer wieder mischen auch Wolken mit, besonders Quellwolken werden sich bilden. Deshalb nimmt auch die Bereitschaft zu einzelnen Regenschauern und Gewittern zu.