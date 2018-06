Villach Welle der Hilfsbereitschaft für den kleinen Leonhard

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Mehr als 300 Personen haben bisher an der Typisierungsaktion in Villach registrieren lassen. Die Aktion soll helfen, einen Stammzellenspender für den leukämiekranken Leonhard zu finden.

Groß ist der Andrang derzeit bei der Perau-Apotheke in Villach © Holzfeind

Lange Schlangen bilden sich seit 10 Uhr am Vormittag vor der Perau-Apotheke in Villach. Alle Menschen wollen dem kleinen, 20 Monate alten Leonhard helfen, der an Leukämie erkrankt ist. "Bisher haben sich mehr als 300 Personen als potenzielle Spender registrieren lassen. Die Aktion ist ein Erfolg, denn jeder, der zur Typisierung kommt, ist wichtig für uns", sagt Walter Brenner vom Verein "Geben für Leben", der die Aktion organisiert.

