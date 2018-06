So kommt bald die Wärme nach Villach

Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Die 16-Klilometer-Leitung ist bald fertig © (c) Hannes Pacheiner

Passender könnte der neue Standort für Villachs größte Wärmequelle der Kelag Wärme GmbH wohl nicht sein: In Warmbad entsteht gerade im „alten“ Heizwerk die neue Fernwärme-Übergabestation, die ab September den Großraum der Draustadt mit rund 130 Grad heißem Wasser versorgen wird. Die 16-Kilometer-Leitung aus Arnoldstein kommt dort in den Wärmetauscher und heizt Villacher Wasser auf. Die Hälfte dieser Kelag-Wärmekunden wird dann mit Abwärme aus der Müllverbrennungsanlage versorgt. „In zwei Monaten sind wir mit den letzten drei Kilometern der Doppelleitung fertig, dann wird die Übergabestation in Warmbad hochgefahren. Derzeit werden Komponenten und Verrohrungen installiert“, sagt Günther Stückler, Geschäftsführer der Kelag Wärme.

