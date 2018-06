Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Tagsüber wird es heute am Freitag im Villacher Raum vorwiegend sonnig. Gegen Abend steigt die Gewittergefahr wieder an. Die Temperaturen bewegen sich um die 25 Grad.

© Apa

An der Wetterlage, wie sie sich in den letzten Wochen eingestellt hat, wird sich vorerst nicht viel ändern. Schwacher Tiefdruckeinfluss bestimmt mit warmer Luft das Wettergeschehen rund um Villach. Tagsüber wird es sonnig. Abends und in der Nacht zum Samstag wird es aber deutlich anfälliger für Gewitter. "Punktuell können die Gewitter dann durchaus wieder unwetterartig ausfallen und von Platzregen sowie Hagel begleitet sein", warnt Meteorologe Werner Troger.