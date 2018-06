Rudolf Hartl verstarb am Dienstag im 68. Lebensjahr. Der Fleischermeister wird am Freitag (8. Juni, 13 Uhr) am Waldfriedhof in Villach verabschiedet.

Der bekannte Villacher Fleischermeister Rudolf Hartl ist am Dienstag im 68. Lebensjahr verstorben. Hartl absolvierte im elterlichen Betrieb die Fleischerlehre bis hin zur Meisterprüfung. Mit Bruder Hermann übernahm er 1998 den Betrieb mit Standorten in der Ringmauergasse, der Lederergasse und der Produktion auf der Fellach. 2005 schied Rudolf Hartl aus dem Unternehmen aus. Das Mitgefühl gehört vor allem Gattin Astrid und der Familie. Die Verabschiedung findet am heutigen Freitag (13 Uhr) in der Zeremonienhalle am Waldfriedhof Villach statt.