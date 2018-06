Ergebnisse der Proben für Trinkwasser in Feld am See, das durch starke Regenfällen verschmutzt wurde, liegen vor. Trinkwasser in 270 Haushalte muss weiter abgekocht werden.

Im Fall des verschmutzten Trinkwassers in Feld am See kann noch keine Entwarnung gegeben werden. "Die Ergebnisse der Proben haben ergeben, dass es derzeit nicht als Trinkwasser geeignet ist. Die Sperre bleibt also bis auf Weiteres aufrecht", sagt Karl-Heinz Unterweger von der Wassergenossenschaft Feld am See. Das Trinkwasser in den betroffenen 270 Haushalten muss nach wie vor abgekocht werden. Grund für die Verschmutzung sind keine Keime, sondern die Starkregenfälle und Unwetter vom vergangenen Montagabend. "Das Wasser kann aber ohne Bedenken zum Duschen, Kochen oder Zähne putzen verwendet werden", sagt Unterweger.