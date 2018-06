Gastro-Urgestein Tschebull-Wirt wird beim 75. Villacher Kirchtag nicht dabei sein. Er will sich auf seine Gäste im Stammhaus am Faaker See konzentrieren.

Hannes Tschemernjak und Starkoch Josef Viehhauser beim Verkosten der Kirchtagssuppe am Tschebull-Stand © KK/Privat

Nicht nur Brigitte Kaufmann wird heuer im Kirchtags-Gastgarten am Hauptplatz fehlen, auch ein weiteres Urgestein der Gastronomie hat abgesagt. Hannes Tschemernjak vom Tschebull am Faaker See bestätigt die Gerüchte. "Ja, wir sind heuer nach vielen schönen Kirchtagsjahren nicht mehr mit unserem Stand am Hauptplatz." Die Gründe dafür seien vielschichtig, wichtigster Punkt sei aber, "dass wir uns Mitten in der Hauptsaison auf unseren Stammbetrieb mit 300 Sitzplätzen konzentrieren wollen und der Wirt für die Gäste da sein muss". Personelle Ressourcen, das Equipment und zusätzliche 13 Mitarbeiter, die hohe Qualität, die er selber an sich stelle, kommen hinzu. "Wir wollten immer exzellente Gastronomie liefern und ich glaube, dass haben wir auch anständig und mit viel Herz gemacht", sagt Tschemernjak. Mit dem Kirchtagsverein habe es immer eine überaus positive Zusammenarbeit gegeben, "unser Abschied für heuer ist einfach eine interne Entscheidung."

