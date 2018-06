Jetzt weiterlesen mit Kleine Zeitung Plus

Täter brachen in ein Villacher Wohnhaus ein und erbeuteten Werkzeug und Baumaschinen.

Die Eingangstüre wurde aufgezwängt © Pfarrhofer

In der Nacht auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in Villach durch Aufzwängen einer Eingangstüre in ein im Umbau befindliches Wohnhaus ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Werkzeug und mehrere Baumaschinen. Die Gesamtschadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt.