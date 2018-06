Facebook

Auf Initiative einiger Unternehmer soll es an fünf Terminen mit dem Abendeinkauf in der Stadt funktionieren © KK/STADTMARKETING

Mit dem 18. Juli startet die viel besprochene Sommeraktion „Villacher Shopping Nächte“. Wie berichtet, haben mehrere Unternehmer der Innenstadt aufgerufen, im Kollektiv an einem Tag pro Woche in den Sommermonaten bis 21 Uhr offen zu halten. Nun sind die Termine fixiert.

Den ersten Gesprächen ist ein Konzept gefolgt, das mit der Hilfe des Stadtmarketings umgesetzt werden kann. „Voraussetzung ist, dass eine gewisse Anzahl an Betrieben dahintersteht und mitmacht“, sind sich Unternehmer und Stadtmarketing einig – in der Innenstadt sind das in Summe mehr als 450. Auch der Tourismusverband (TVB) unterstützt die langen Einkaufsnächte – das Infobüro hält dann ebenso bis 21 Uhr offen, es gibt Stadtführungen und auch der Sommerbus von den Seen in die Stadt wird neu getaktet. „Voraussetzung ist aber, dass genügend Unternehmer dabei sind und wir uns auf einen fixen Tag einrichten können“, sagt TVB-Vorsitzender Gerhard Stroitz.

