Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Gatterer verabschiedet sich in den Ruhestand © Jandl

Einer der ältesten Betriebe in der Villacher Innenstadt kündigt seine Schließung an. Optik Gatterer in der Drauparkstraße schließt mit 1. August nach 30 Jahren. „Ich gehe in Pension und werde mich schweren Herzens aber auch mit Vorfreude aus dem Geschäft verabschieden. In der Pension freue ich mich darauf, mehr zu genießen und die Welt zu entdecken“, sagt Geschäftsführer Josef Gatterer. Mitarbeiter sind in der Filiale derzeit keine mehr beschäftigt. Bis zur Schließung gibt es alle lagernden Brillen und Kontaktlinsen zum halben Preis.