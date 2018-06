In Feld am See wurden Teile der Millstätter Straße von einer Mure verschüttet. Pkw und Lkw müssen bis Dienstagmittag umgeleitet werden.

© KK/FF Feld am See

Straßen wurden zu Bächen, Menschen mussten ihre Wohnungen verlassen und Hunderte Feuerwehrleute standen Tag und Nacht im Einsatz. Die vergangene Woche hat die Einsatzkräfte in Kärnten gefordert wie lange nicht mehr. Auch am Montag machte der Regen keine Pause. Schwer getroffen hat es die Gemeinden Radenthein und Feld am See. Die Millstätter Straße (B 98) wurde von einer Mure verschüttet und musste gesperrt werden.