Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Gemma

Der Jugendverein „Gemma“ gegründet von Marc Germeshausen und Stefan Mak hatte am Wochenende allen Grund zu feiern: Seit zehn Jahren sind sie eine Plattform für Jugendliche, die ihre Ideen umsetzen und sich in Projektumsetzung beweisen wollen. Über die Jahre sind viele Aktivitäten daraus entstanden, wie das alljährliche Beachvolleyball-Turnier oder andere Sport- und Kulturveranstaltungen. Mehr als 400 davon konnte „Gemma“ ins Leben rufen – und allein das war Grund genug zu feiern. Am Rathausplatz fanden sich daher am Samstag verschiedene Bands ein – wie etwa „Here for a Reason“, „Solarjet“, „BlechReiz BrassQuintett sowie Thorsteinn Einarsson, die musikalisch zehn Jahre Gemma feierten.