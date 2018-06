Facebook

Georg Moser ist Villachs neuer City-Butler © Pacheiner

Das nagelneue Lastenrad glänzt in der Sonne - die Augen seines zukünftigen Benutzers ebenso: Der Villacher Georg Moser (55) wird damit ab 15. Juni als "City-Bote" des Stadtmarketings für Innenstadtgeschäfte unterwegs sein. Er darf mit einer Ausnahmegenehmigung dann mit dem E-Bike auch den Hauptplatz benutzen und wird in den Fußgängerzonen unterwegs sein. Der Testbetrieb startet also kommende Woche vorerst von 10 bis 17 Uhr. Dieser Service ist in Kärnten einzigartig und sieht vor, die Kundeneinkäufe nach Anruf entweder zum gewünschten Parkplatz oder gar nach Hause zu liefern - vorausgesetzt, die Adresse befindet sich innerhalb des vorgegebenen Radiusses (Von der Ossiacherzeile bis zur Tirolerstraße, beziehungsweise vom Haupt- bis zum Westbahnhof). "Damit werden die Wege mit den schweren Taschen verkürzt oder gänzlich vermieden", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).

