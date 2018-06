Feuerwehreinsatz bei Geburtstagsfeier: Am Sonntagabend prallte in Velden ein Feuerwerkskörper in eine Thuje. Auf einer Länge von 15 Metern geriet dadurch die Hecke in Brand.

Die Feuerwehr Velden rückte aus (Symbolfoto) © Fotolia

Mit einem Feuerwehreinsatz endete eine Geburtstagsfeier Sonntagabend in Velden. Es war gegen 21.25 Uhr, als ein ein 60-jähriger Mann aus Klagenfurt auf einer Gemeindestraße in der Nähe eines Wohnhauses in Velden in einer Glasflasche senkrecht eine Feuerwerksrakete aufstellte und anzündete. Aus unbekannter Ursache änderte der Feuerwerkskörper gleich nach dem Start seine Flugrichtung und prallte nach wenigen Metern Flug gegen eine etwa zwei Meter hohe Thujenhecke. Die Rakete entzündete sofort die Hecke. Der Brand breitete sich rasch aus, sodass bald 15 Meter der Hecke in Flammen standen. Die Feuerwehr Velden konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.