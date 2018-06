Zu drei tierischen Einsätzen wurde die Hauptfeuerwache Villach am Samstag gerufen. Ein Vogel, eine Schlange und ein Hund waren in Not geraten.

Hund Coco war unter der Jalousie durch gekrochen © Hauptfeuerwache Villach

Gleich drei Tiere haben sich am Samstag in Villach verirrt und sind dadurch in Not geraten. Gegen 9 Uhr musste die Hauptfeuerwache zum ersten tierischen Einsatz an diesem Tag ausrücken. Ein Vogel flog orientierungslos in einem Supermarkt in der Innenstadt herum. "Als wir dort ankamen, war der Vogel aber nicht mehr auffindbar", sagt Brandmeister Martin Regenfelder von der Hauptfeuerwache. Also öffnete man die Oberlichten im Supermarkt, damit das Tier - falls es überhaupt noch im Gebäude war - ins Freie finden konnte.

Schlange hinter dem Regal

Gegen 11 Uhr dann der nächste Anruf: In der Garage eines Einfamilienhauses war eine etwa ein Meter lange Schlange gesehen worden. Das Tier hatte sich dort bereits verkrochen. Also mussten die Feuerwehrkameraden ein Regal herunter schrauben. "Dahinter fanden wir die Schlange", sagt Regenfelder. Die ungiftige Äskulapnatter wurde von den Kameraden in einem nahen Waldstück ausgesetzt.

Das HFW-Team mit der Schlange Foto © Hauptfeuerwache Villach

Coco in Not

Um 15.30 Uhr musste man dann sogar mit der Drehleiter ausrücken. Die Bewohner einer Wohnanlage in Villach trauten ihren Augen kaum: Auf einem schmalen Fenstersims vor einer geschlossenen Jalousie stand Hund Coco im zweiten Stock im Freien und winselte. Die Hundesbesitzer waren gerade nicht zu Hause. "Das Fenster hinter der Jalousie war offen und vermutlich dürfte das Tier darunter durch gekrochen sein", sagt Regenfelder. Die Kameraden konnten mit Hilfe der Drehleiter zwar leicht zum Hund gelangen, mussten aber vorsichtig vorgehen - immerhin wusste man nicht, ob er aggressiv reagieren würde.

Die Rettung von Coco mit der Drehleiter. Auch das Sprungtuch wurde zur Sicherheit ausgebreitet Foto © Hauptfeuerwache Villach

"Ein Kamerad, der selbst einen Hund hat, hat ihn ruhig angesprochen und gleich gemerkt, dass er auf ihn reagiert." Das Tier konnte also unversehrt geborgen werden: "Der Hund war sehr durstig, wir gaben ihm gleich Wasser." Etwa eine Viertelstunde später kamen auch die Hundesbesitzer heim: "Auch sie staunten nicht schlecht, dass der Hund überhaupt dorthin gelangt ist."

Stefan, Daniel und Peter mit Hund Coco Foto © Hauptfeuerwache Villach