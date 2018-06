Kleine Zeitung +

Villach Trickdiebstahl beim Sockenkauf: Kassiererin um 460 Euro betrogen

In einem Bekleidungsgeschäft in Villach gaben ein Mann und eine Frau vor, sie würden Geldscheine mit "A" in der Seriennummer suchen und baten, diese durchschauen zu dürfen. Dabei nahmen sie einen Teil des Geldes mit.