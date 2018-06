Vor zehn Jahren wurde der Verein „Gemma“ in Villach gegründet. 400 Projekte wurden seither umgesetzt. Am 2. Juni gibt es eine große Jubiläumsfeier auf dem Villacher Hauptplatz.

Birgit Kandutsch, Stefan Mak, Eva Kobin und Marc Germeshausen (v. l.) © Verein Gemma

So richtig kann es Marc Germeshausen selbst noch nicht glauben. Genau zehn Jahre ist es jetzt her, dass er, gerade 17 Jahre alt, gemeinsam mit Stefan Mak den Villacher Verein „Gemma“ gegründet hat. „Von Beginn an war es unser Anliegen, jungen Menschen eine Plattform zur Umsetzung ihrer Ideen zu bieten“, erzählt Germeshausen. „Aber damals konnten wir noch nicht ahnen, in welche Richtung sich der Verein entwickeln würde.“

Mit einem Filmprojekt zum Thema „Missbrauch und Gewalt“ hat es 2008 angefangen. „Wir haben drei Kurzfilme zu sexueller Gewalt an Kindern, Jugendprostitution und Vergewaltigung produziert, bei denen rund 60 Laiendarsteller mitgewirkt haben“, erinnert sich Germeshausen.