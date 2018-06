Facebook

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Am Freitag gegen 18.55 Uhr lenkte ein 26-jähriger Mann aus Treffen seine selbstfahrende Arbeitsmaschine auf der Drautalstraße (B 100) von Feffernitz in Richtung Spittal/Drau. Auf Höhe Abfahrt Feistritz/Drau fing im Freilandgebiet die Maschine aus bisher unbekannter Ursache aus dem Motorraum zu Rauchen an. Der Mann lenkte das Fahrzeug sofort auf den Beschleunigungsstreifen und verständigte die Feuerwehr. Die FF Feistritz/Drau konnte den Brand löschen. An der Arbeitsmaschine entstand schwerer Sachschaden. Der Lenker blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten wurde die B 100 im Bereich der Auf- und Abfahrt Feistritz/Drau für etwa eine halbe Stunde gesperrt.