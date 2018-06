Facebook

Auch mit dem Polizeihubschrauber wurde nach dem Mann gesucht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Eine große Suchaktion nach einem 78-jährigen Villacher lief am Freitag in Finkenstein. Der Mann war mit seinem E-Bike den Almweg vom Kanzianiberg in Richtung Mallestiger Alm und weiter bergwärts in Richtung Ilitsch Höhe gefahren. Der Mann wollte sich mit einem Freund, der zu Fuß bergwärts wanderte, auf einer Hütte treffen. Auf etwa 1000 Meter Seehöhe verlor der 78-Jährige aber die Kontrolle über sein E-Bike und stürzte. Danach dürfte er beim Absteigen das Gleichgewicht verloren haben, stürzte die steile Böschung etwa 50 Meter hinunter und verletzte sich leicht. Der Mann konnte mit seinem Mobiltelefon seinen Freund verständigen.