Wetter-Prognose Weiterhin hohes Gewitterrisiko in Villach

Weiterhin herrscht kein stabiles Wetter. Aufgrund der wieder etwas labileren Luftschichtung steigt am Samstag vor allem später am Tag das Regenschauer- und Gewitterrisiko an. Am Vormittag lockern die Wolken häufig auf und es scheint länger die Sonne. Immer wieder mischen im Villacher Raum aber auch einige Quellwolken mit, die im Laufe des Tages immer dichter werden.