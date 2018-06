Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Orsini-Rosenberg mit dem Motiv, das nun auch eine Briefmarke ziert © Schwinger

Die Stadt, sagt Markus Orsini-Rosenberg, interessiere ihn nicht mehr. Auch wenn er eigentlich ein Städter und in Wien geboren sei. Mittlerweile lebt und arbeitet der Künstler aber vorwiegend in Kärnten, im elterlichen Schloss Damtschach in Wernberg. „Für meine Arbeit ist es hier ideal, es ist ein Genuss, in die Natur hinaus zu gehen, die Landschaft um mich bewusst wahrzunehmen und sie dann malerisch festhalten. Das wäre in Wien, in einem Atelier mit Neonlicht, für mich nicht möglich“, erklärt er. Orsini-Rosenberg hat Malerei an der Hochschule für Angewandte Kunst bei Maria Lassnig und Christian Ludwig Attersee studiert, zuvor eine Ausbildung zum Restaurator gemacht.