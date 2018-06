Facebook

Der Mann war betrunken mit dem Fahrrad unterwegs (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Weichselbraun

Wegen Fahrens in alkoholisiertem Zustand und Fahrerflucht wird jetzt ein 40-jähriger Arnoldsteiner angezeigt. Der Mann war am Freitag gegen 9.50 Uhr mit seinem Fahrrad auf einer Zufahrtsstraße zu einer Wohnanlage in Gailitz in der Gemeinde Arnoldstein unterwegs. Dort stieß er mit einer 86-jährigen Bewohnerin der Anlage zusammen. Beide fielen zu Boden und wurden unbestimmten Grades verletzt.