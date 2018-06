Gekipptes Rauchverbot kippt auch geplantes Rauchverbot in allen Lokalen im Atrio in Villach. Auch andere EKZ lassen sich Entscheidung offen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Nichtraucher-Diskussion läuft im Atrio schon länger © Zore

Mit Mai hat die neue Regierung in Österreich das Rauchverbot in Lokalen außer Kraft gesetzt und dafür viel Kritik geerntet. Immer mehr Lokale protestieren still, indem sie freiwillig auf Nichtraucher-Lokale umstellen – so auch in Villach. Das Café „Stern“ im Atrio, das zuerst dem Trend gefolgt ist, entschied sich nun aber wieder um. „Es darf ab sofort wieder gequalmt werden“, verkündete man kürzlich auf Facebook. Auf Wunsch der Gäste habe man wieder auf ein Raucherlokal umgestellt, heißt es. Auch finanzielle Einbußen sollen ein Grund gewesen sein.

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.