Am Thema für den langen Sommereinkauf wird noch gefeilt © Santner

Eine Handvoll Villacher Innenstadt-Unternehmer macht in der Causa „längere Sommeröffnungszeiten“ Nägel mit Köpfen. In einer ersten Sitzung am Montagvormittag wurde das Thema gemeinsam mit der Wirtschaftskammer, Tourismusverband und der Stadt besprochen. „Wir sind uns einig, dass es nur mit dem Aufsperren an sich nicht getan ist. Es muss ein Thema geben und ein Rahmenprogramm, damit die Leute in die Stadt gelockt werden. Genau das wollen wir jetzt gemeinsam entwickeln“, sagt Petra Kucher vom Aero-Modegeschäft in der Italienerstraße. Ohne Konzept wäre eine lange Öffnungszeit wenig sinnvoll.

