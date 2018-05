Facebook

130 Festmeter Holz wurden geschlägert © Claudia Lux

Der Anblick rund um den beliebten Hungerbach in Warmbad Villach lässt bei Naturliebhabern die Alarmglocken schrillen. 130 Festmeter Baumbestand wurden entlang des Bachbetts gefällt. „In Abstimmung mit der Bezirksforstdirektion mussten wir die Bäume wegen eines massiven Borkenkäferbefalls leider fällen“, sagt Susanna Mayerhofer, Geschäftsführerin der Warmbad-Gruppe. Bereits in den letzten Jahren wütete der Borkenkäfer in Warmbad Villach. „Wir haben aber auch rund 1000 Bäume nachgepflanzt“, so Mayerhofer.