Die Teuchenstraße war für vier Stunden gesperrt © APA/EXPA | Symbolbild

Das war zu viel Wasser: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ging wegen der starken Regenfälle in Innerteuchen in Arriach bei einem Seitenarm des Teufenbachs eine Mure ab. Der Schlamm verlegte den Zufluss zum Teufenbach, wodurch die Teuchenstraße vermurt und überschwemmt wurde. Die Straße musste zwischen 22 und 2 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Nach den Aufräumarbeiten durch Männer des Straßenbauamtes Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Arriach, die mit 25 Mann im Einsatz standen, konnte die Straße, versehen mit einer 30 km/h Beschränkung, wieder freigegeben werden. Personen kamen nicht zu Schaden.