Weiterhin teils sonnig, teils gewittrig ist das Wetter am Freitag rund um Villach. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 24 und 28 Grad.

Der Freitag bringt in Villach kaum eine wesentliche Wetteränderung. Die Sonne kommt nach Auflösung etwaiger Restwolken vor allem am Vormittag zeitweise besser zum Zug. In der labil geschichteten Luftmasse entwickeln sich dann jedoch im Verlauf des Tages besonders über den Bergen auch wieder zunehmend dickere Quellwolken. Danach sind speziell dort ein paar Regenschauer oder Gewitter zu erwarten.