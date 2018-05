Facebook

Hinterlassnig und Sepp Götz freuen sich über den Fisch © SANTNER

In 100 Arbeitsstunden und mit viel Kreativität hat Kunstschmiedemeister Florian Hinterlassnig (34) aus Velden den neuen Fisch für den Rauterbrunnen in Villach gefertigt. Die Wasserquelle am Hauptplatz hat man nach dem Winter rundum saniert. Der Fisch wurde von Hinterlassnig nach historischem Vorbild angefertigt, das Kupfer auf 950 Grad erhitzt und dann abwechselnd getrieben und wieder abgekühlt. Der Original-Fisch des Brunnens ist übrigens bereits vor Jahren verschwunden. Die Betreuung der innerstädtischen Trinkwasserbrunnen im Stadtpark, Schillerpark, Rosengarten, am Hans-Gasser Platz und in der Widmanngasse wird von den Mitarbeitern des Stadtgartens Villach übernommen.