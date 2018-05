Am Samstag eröffnet in der Nikolaigasse in Villach ein Asara-Shop. Angeboten werden unter anderem Nahrungstherapeutika- und Ergänzungsmittel.

Doris Goltsch mit ihren Produkten © KK/Stadtmarketing

Die vierfache Mutter und Pharmareferentin Doris Goltsch hat in der Villacher Innenstadt einen neuen sogenannten Asara-Shop eröffnet. In ihrem Geschäft in der Nikolaigasse bietet sie Nahrungstherapeutika- und Ergänzungsmittel an. „Diese werden fast ausschließlich in Österreich erzeugt – und das für jede Altersgruppe. Ziel ist es, das Immunsystem ausreichend zu stärken und damit Krankheiten vorzubeugen“, sagt Goltsch. Ihr Sortiment umfasst unter anderem auch Kräutersäfte oder „Q10“, ein Nährstoff für die Stärkung von Zellen, Herz und Nerven. Die offizielle Eröffnung des neuen geschäftes findet am kommenden Samstag ab 10 Uhr in der Nikolaigasse statt.